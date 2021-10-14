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Появился трейлер фильма "Восточный ветер. Великий ураган"

Новости
    14.10.2021, 16:09
Текст:   Анастасия Николаева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале СБ Фильм вышел трейлер немецкой картины "Восточный ветер. Великий ураган" (Ostwind - Der große Orkan) Прокат фильма начнется 11 ноября.

Фото: youtube.com/ Universal Pictures Russia
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На самом деле это уже пятая часть приключений девочки Мики и ее лошади Оствинд. На этот раз она приходит на помощь Аре, которая пытается спасти норовистого циркового коня по кличке Оркан. Судя по всему план заключается в подмене одной лошади на другую, после чего сообразительный Оствинд должен сбежать, но директор цирка разгадывает их хитроумный план.

Режиссер и автор сценария - Леа Шмидбауэр. В ролях: Луна Пайяно, Ханна Бинке, Марвин Линке, Амбер Бонгард.

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