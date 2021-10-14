Появился трейлер фильма "Восточный ветер. Великий ураган"

На YouTube-канале СБ Фильм вышел трейлер немецкой картины "Восточный ветер. Великий ураган" (Ostwind - Der große Orkan) Прокат фильма начнется 11 ноября.

На самом деле это уже пятая часть приключений девочки Мики и ее лошади Оствинд. На этот раз она приходит на помощь Аре, которая пытается спасти норовистого циркового коня по кличке Оркан. Судя по всему план заключается в подмене одной лошади на другую, после чего сообразительный Оствинд должен сбежать, но директор цирка разгадывает их хитроумный план.

Режиссер и автор сценария - Леа Шмидбауэр. В ролях: Луна Пайяно, Ханна Бинке, Марвин Линке, Амбер Бонгард.