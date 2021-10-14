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14.10.2021,  
09:33
Текст:  Светлана Цыганкова

Прицел сверхвысокой кратности разработали в России

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

В России разработали снайперский прицел большой кратности ПО 5-20х56 с широким диапазоном ввода поправок по вертикали. Это позволяет ему быть более универсальным и работать на дистанциях до 1,5 тысячи метров.

Фото: Минобороны РФ/ wikimedia.org
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Об этом ТАСС сообщил Александр Новиков, генеральный директор Красногорского завода им. С.А. Зверева. По его словам, кратность прицела переменная и составляет от 5 до 20. Выбор под применяемый калибр делает стрелок, он обеспечит ему максимально эффективную стрельбу на необходимой дистанции. Прицел способен выдерживать отдачу даже самых крупных калибров.

Кстати, выпускать прицелы будут под знаменитой торговой маркой "Зенит". Такие снайперские прицелы конкурировали на равных с лучшими иностранными образцами на Армейских международных играх в 2021 году.

Новейшие прицелы покажут на Международной выставке оружия и товаров для охоты, которая открывается сегодня в Москве.

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