Раскрыты название и дата выхода нового фильма М. Найта Шьямалана

Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
Следующий фильм М. Найта Шьямалана и студии Universal Pictures получил название и точную дату премьеры.
Как пишет Deadline, картина будет называться "Стук в хижине" (Knock At The Cabin в оригинале), а старт проката назначен на 3 февраля 2023 года.
Сюжет ленты, актерский состав и другие подробности пока не разглашаются.
Ранее режиссер опубликовал в Twitter сценарий проекта, который он назвал очень плотным - вся история уместилась всего на 100 страницах.
The next one. On third draft. Super tight. Under a 100 pages. pic.twitter.com/gMjqH0nbAp- M. Night Shyamalan ⌛️ (@MNightShyamalan) August 30, 2021