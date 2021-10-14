Раскрыты название и дата выхода нового фильма М. Найта Шьямалана

Следующий фильм М. Найта Шьямалана и студии Universal Pictures получил название и точную дату премьеры.

Как пишет Deadline, картина будет называться "Стук в хижине" (Knock At The Cabin в оригинале), а старт проката назначен на 3 февраля 2023 года.

Сюжет ленты, актерский состав и другие подробности пока не разглашаются.

Ранее режиссер опубликовал в Twitter сценарий проекта, который он назвал очень плотным - вся история уместилась всего на 100 страницах.