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Раскрыты название и дата выхода нового фильма М. Найта Шьямалана

Новости
    14.10.2021, 15:05
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ
Фото: Дмитрий Сосновский/ РГ

Следующий фильм М. Найта Шьямалана и студии Universal Pictures получил название и точную дату премьеры.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Deadline, картина будет называться "Стук в хижине" (Knock At The Cabin в оригинале), а старт проката назначен на 3 февраля 2023 года.

Сюжет ленты, актерский состав и другие подробности пока не разглашаются.

Ранее режиссер опубликовал в Twitter сценарий проекта, который он назвал очень плотным - вся история уместилась всего на 100 страницах.

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