Собянин: Пандемия не остановит развитие города

Краткосрочные ограничения из-за коронавируса возможны, но развитие города не остановится. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

"Мы не будем останавливаться в развитии города, есть пандемия или нет, разницы нет, город все равно будет жить полноценной жизнью и развиваться. Да, возможны какие-то ограничения, да, возможны какие-то краткосрочные ограничительные меры, но в целом город адаптировался и мы понимаем, что это нас не остановит, не остановит развитие города", - сказал он.

Собянин отметил, в 2021 году город смог "отбить" отставание, которое возникло из-за пандемии в 2020 году, и даже превысил многие показатели допандемийного 2019-го года.