В Москве вырос спрос на аренду квартир

Спрос на аренду жилья в российской столице за девять месяцев этого года вырос почти на 60 процентов, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

По данным инвестиционной компании Garnet, только в сентябре количество запросов на аренду квартир увеличилось на 66 процентов по отношению к сентябрю 2020-го и на 88 процентов в сравнении с тем же месяцем допандемийного 2019 года. По мнению эксперта Екатерины Сивовой, рост обусловлен сезонными причинами: в Москву вернулись студенты из регионов. Плюс к этому многие после удаленной работы вышли в офисы.

Высокий спрос вызвал увеличение ставок в сегменте наиболее ликвидных объектов. Например, стоимость аренды однокомнатных квартир в среднем подскочила почти на восемь процентов - с 39,9 тыс. рублей до 43,1 тыс. рублей.