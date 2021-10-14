В Москве женщина в ходе бытовой ссоры убила ножом своего деда

На юго-западе столицы молодая женщина в ходе ссоры убила своего деда. На шум, крики и звуки борьбы, раздававшиеся из одной из квартир дома на улице Академика Пилюгина, прибыл автопатруль вневедомственной охраны. Подробности дела сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Москве.

Росгвардейцы обнаружили в квартире тело пожилого мужчины и молодую девушку. Выяснилось, что между родственниками произошла словесная перепалка, в ходе которой девушка схватила кухонный нож и нанесла множественные ранения в область туловища своему деду. От полученных травм мужчина скончался.

Сотрудники Росгвардии задержали 20-летнюю гражданку и для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам полиции.