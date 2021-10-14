В Рязани отчим погибшего мальчика рассказал детали "ритуального убийства"

В Рязанской области бывший отчим убитого подростка на допросе заявил следователям, что сам его не убивал и даже не видел, как это произошло. Он обвиняет в гибели подростка свою подругу, сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся фрагмент записи допроса в СУ СК.

Мужчина заявил следователям, что ритуал нужен был, чтобы он смог вернуться в семью - они с матерью подростка развелись. Провести ритуал взялась его знакомая. При этом мужчина уверяет, что и у нее не было намерения убить подростка.

У женщины была монтировка, которой та намеревалась оглушить подростка, и охотничий нож, чтобы нарисовать на его теле некие знаки. Как рассказал бывший отчим, он оставался в машине, а подруга пошла к подростку. Вскоре она прибежала со словами, что убила мальчика, и обряд провести не получится.

Напомним, 52-летний отчим погибшего подростка и его 29-летняя подруга из Подмосковья были задержаны по подозрению в свершении ритуального убийства. Мальчик пропал вечером 8 октября, его тело нашли 13 октября вечером далеко от места проживания.

Рязанским межрайонным следственным отделом СУ СКР по региону было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следователями назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие важные детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.