В Рязани отчима и его подругу заподозрили в ритуальном убийстве пасынка

Под Рязанью обнаружено тело 15-летнего мальчика, пропавшего 8 октября. По подозрению в ритуальном убийстве задержаны бывший отчим и его сожительница, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Подросток проживал с мамой в поселке учхоза Стенькино Рязанского района. По данным следствия, днем 8 октября парень был дома. Но вечером, когда мама вернулась с работы и не обнаружила сына дома, она забеспокоилась. На телефонные звонки он не отвечал, на связь с друзьями и близкими не выходил. Мама обратилась в правоохранительные органы. 10 октября Рязанским межрайонным следственным отделом СУ СК по региону было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Тело мальчика, слегка присыпанное землей и мусором, нашли 13 октября около 21 часа довольно далеко от места проживания. Его обнаружили в лесополосе рядом с деревней Знаменка. По сообщению следователей, были обнаружены следы насильственной смерти.

В ходе следствия в смерти подростка заподозрили 52-летнего бывшего отчима и его сожительницу - 29-летнюю жительницу Подмосковья, мастера спорта по ачери-биатлону. Следователи предполагают, что эти двое совершили ритуальное убийство.

Подозреваемых нашли в тот же день, они задержаны. В ближайшее время будет решаться вопрос о мере пресечения. Следствие ходатайствует об аресте.

Следователями назначена судебно-медицинская и генетическая экспертизы, уточняются мотив и другие важные детали, причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.