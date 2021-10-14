Хабаровск накрыло дымом от природных пожаров и сельхозпалов

Жители Хабаровска в четверг почувствовали запах гари, а в воздухе заметили дымку.

В Дальневосточном гидрометцентре объяснили, что смог пришел из южных районов края, где фиксируются природные возгорания, палы сухой растительности.

По данным регионального главка МЧС России, палы отмечаются в Вяземском районе и районе имени Лазо. В основном горят необрабатываемые сельхозугодья и растительность вдоль дорог.

"За минувшие сутки на территории преимущественно южных районов Хабаровского края отмечалось множество очагов горения сухой растительности. Система спутникового мониторинга зафиксировала 37 термических аномалий - преимущественно ландшафтных пожаров. Подразделения пожарной охраны 23 раза выезжали для ликвидации палов травы", - уточнили в пресс-службе спасательного ведомства.

В Хабаровском крае продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено любое разведение открытого огня.