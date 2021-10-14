На Чукотке нашли череп молодого мамонта

На Чукотке исследователи из Северо-Восточного комплексного научно-исследовательского института ДВО РАН обнаружили хорошо сохранившийся череп молодого мамонта. Специалисты отмечают, это уникальная находка, шансы найти останки других мамонтов на континентальной Чукотке минимальны.

Находка была сделана на западе Чукотки, в Чаунской низменности у реки Пучъэвеем. Исследователи нашли череп и бивни мамонта. По предварительным данным, животное пролежало в земле 12-14 тысяч лет, сообщили ученые в Instagram.

Ранее подобные находки были сделаны на территории Чукотки на острове Врангеля. Считается, что они жили на этой территории 9-14 тысяч лет назад, причем перешли перед самым отделением острова от материка. Долгое время ученые не могли найти ответа, откуда именно эти слоны пришли на остров Врангеля.

Сейчас считается, что мамонты мигрировали на Чукотку с Таймыра, но переселение не могло быть одномоментным и какое-то время животные должны были жить в Западной Чукотке. Исследователи полагают, что мамонт, которого нашли сейчас, как раз может относиться к группе, которая мигрировала в сторону острова Врангеля.