Житель Приамурья обманул фермеров на 44,5 млн рублей

Отбывший срок за мошенничество амурчанин, по версии следствия, после освобождения взялся за старое. Как сообщает пресс-служба УМВД по Амурской области, мужчина причинил ущерб сельхозпроизводителям в размере 44,5 миллиона рублей.

По данным полиции, оказавшись на свободе в 2019 году, гражданин зарегистрировал ИП, специализирующееся на продаже сои. И вместе с этим придумал схему обмана руководителей сельхозпредприятий. В первом случае, попавшем в уголовное дело, мужчина убедил предпринимателя из Благовещенска расплатиться за товар, который на самом деле он ему не продавал. Примерно так же он обманул и директора хабаровской фирмы. Правда, часть сои ему все же поставил.

Еще в пяти эпизодах амурчанин заключал договоры с фермерами на приобретение заготовленных ими бобов.

"В подтверждение своей платежеспособности он по мессенджеру направлял продавцам электронные платежные поручения о якобы осуществлении его ИП безналичной оплаты за покупку, которые не могли быть исполнены из-за отсутствия денежных средств на указанном им банковском счете", - говорится в сообщении пресс-службы.

Фермеры отгружали мужчине сою, а тот продавал ее в Китай.

Сбой в схеме случился, когда один из крестьян попросил водителей доставить товар на склад другой организации, с представителем которой был знаком и ему доверял. Уже в Благовещенске машины перехватил обвиняемый и заставил водителей ехать в нужном ему направлении.

Некоторые потерпевшие, желая вернуть деньги, обращались в арбитражный суд, однако до сих пор его решения в их пользу не исполнены. Один из фермеров обратился в полицию. В начале апреля этого года мужчину задержали и заключили под стражу, где он находится по сей день. Своей вины не признает, считая, что его взаимоотношения с аграриями должен рассматривать арбитражный суд. Однако его дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Благовещенский городской суд.