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14.10.2021,  
11:02
Текст:  Олег Корякин

Breaking Defense: Армия США не готова к противостоянию с Россией

Армии США посоветовали всерьез отнестись к сухопутным войскам России.
Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий \ РИА Новости

Издание Breaking Defense раскритиковало политику Пентагона. По мнению вице-президента Лексингтонского института, в прошлом чиновника Минобороны США Дэниела Гура, Америка слишком сосредоточилась на китайской угрозе в Тихоокеанском регионе, ослабив внимание к России. Однако эта близорукость на фоне растущей мощи сухопутных сил РФ чревата проблемами в Европе.

Армия России продемонстрировала способность быстро сосредоточить значительные наземные боевые силы на своих западных границах. Недавно Москва объявила о создании новых сухопутных боевых сил в Западном военном округе, который примыкает к восточной границе НАТО, отмечает эксперт.

Тем временем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, предложил изменить будущие оборонные бюджеты в пользу больших расходов на корабли, самолеты, спутники и ракеты.

Такой перекос, уверен Дэниел Гур, поставит армию в сложное положение.

Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
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Безусловно, некоторое оружие можно будет использовать как в Индо-Тихоокеанском регионе, так и в Европе. Это высокоточные системы , такие как артиллерия, перспективные штурмовые разведывательные самолеты, мобильные системы ПВО и гиперзвуковые ракеты.

Однако этого будет недостаточно, чтобы противостоять сухопутным войскам России, считает автор. Пентагону необходимо обеспечить адекватные инвестиции в свои наземные силы. В частности, заменить устаревшие бронемашины Bradley и M113, заняться модернизацией основного боевого танка Abrams до варианта SEPV3, принять на вооружение новые САУ.

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