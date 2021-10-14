Оренбуржье вышло на I место рейтинга инвестиционной активности регионов

По итогам сентября Оренбургская область впервые возглавила рейтинг инвестиционной активности регионов РФ, составленный экспертами журнала "Инвест-Форсайт". Как отметил вице-губернатор - заместитель председателя правительства области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, это стало результатом системной работы по повышению привлекательности региона для бизнеса. Для сравнения - в августе регион занимал 10 позицию рейтинга.

Напомним, что рейтинг составляется на основе сообщений о запускаемых и реализуемых в российских субъектах инвестпроектах, попавших в ежедневный дайджест "Инвест-Регион". Все новости оцениваются по десятибалльной шкале - причем максимальную оценку получают сообщения о запуске объекта в эксплуатацию. При этом учитывался масштаб реализованного проекта. Кроме того, дополнительные пять баллов получает сообщение, попавшее в рубрику "Лучшая инвестновость дня".

В итоге Оренбургская область набрала 206 баллов. В сентябре в дайджест попали 28 публикаций из региона. Сразу две из них стали "Лучшей инвестновостью дня".

Первая - о запуске доменной печи на "Уральской стали": объем инвестиций в проект составил 3,8 миллиарда рублей. Вторая - о старте нового комплекса на Гайском горно-обогатительном комбинате. Теперь отходы обогатительной фабрики будут использоваться в производстве, а оставшаяся вода - в системе оборотного водоснабжения. Общая сумма инвестиций только в этом году - более 9 миллиардов рублей.

Авторы рейтинга отметили, что руководство региона проводит активную инвестиционную политику, выделив сразу несколько масштабных проектов из рубрики "Промышленность". Безусловно, главный из них - создание в области особой экономической зоны (ОЭЗ). Как уже писала "РГ", решение об этом было принято Правительством России. ОЭЗ "Оренбуржье" будет располагаться на двух площадках: в Оренбурге - на 380 гектарах, в Орске - на 180 гектарах. Ожидаемый объем инвестиций - порядка 15,6 миллиарда рублей.

Еще один крупный проект был запущен в Новотроицке. Губернатор Денис Паслер и руководство "Уральской Стали" подписали соглашение о взаимодействии в рамках улучшения экологической обстановки и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Комбинат инвестирует на эти цели больше 10 миллиардов рублей.

Эксперты отметили и рост объемов ввода нового жилья в регионе. В январе - августе в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбуржье введено в эксплуатацию 464,1 тысячи квадратных метров жилья - на 7,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

- Первое место в рейтинге инвестиционной активности регионов - результат системной работы по повышению привлекательности региона для бизнеса. За последние два года Оренбургская область значительно повысила свои позиции в ведущих рейтингах страны, - прокомментировал вице-губернатор - заместитель председателя правительства области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов. - Мы входим в топ-20 регионов в Национальном рейтинге АСИ. В "Индексе Бориса Титова" мы занимаем 25 позицию как регион с наименьшим административным давлением на бизнес. Мы взяли хороший темп и будем его только наращивать. Приступаем к строительству ОЭЗ - это минимум 16 новых предприятий в Оренбурге и Орске в ближайшие два года. Крупные инвестиционные проекты будут реализованы на западе и востоке области, что даст региону тысячу новых рабочих мест. Плюс мы представили на уровне федерации шесть крупных инфраструктурных проектов, которые дадут дополнительный импульс в развитии региона.