Видео: В Ижевске на крыше многоэтажки произошел взрыв

В Ижевске сотрудники МЧС тушили огонь на крыше многоэтажного здания. Пожарных вызвали жители дома № 100 на улице Машиностроителей. Они сообщили о возгорании, черном дыме и взрывах на крыше.

Прибывшие на место спасатели справились с огнем за считанные минуты - площадь оказалась небольшой. Как пояснили в региональном МЧС - на крыше проводились ремонтные работы. Пожар, скорее всего, возник из-за разгерметизации газового баллона, после чего загорелась мягкая кровля.

Никто не пострадал, эвакуация жителей не понадобилась. Причины происшествия и ущерб устанавливаются.