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14.10.2021 05:15
Рубрика: Происшествия

Прокуратура Иркутска обнаружила нарушения в пансионатах для престарелых

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: Прокуратура Иркутской области Фото: Прокуратура Иркутской области
Фото: Прокуратура Иркутской области

Сотрудники прокуратуры, МЧС, МВД провели комплексные проверки организаций, предоставляющих в Иркутской области услуги инвалидам и пожилым людям. В частных пансионатах зафиксирован ряд серьезных нарушений, сообщили в региональной прокуратуре.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В организациях круглосуточного пребывания инвалидов и престарелых нарушаются требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы. В двух учреждениях вскрыты факты оказания медицинских услуг без лицензии. Обнаружено также, что лекарства хранятся не по правилам.

В следственные органы направлены материалы для принятия решений об уголовном преследовании.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о работе иркутского пансионата в помещении без вентиляции. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область Иркутск

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