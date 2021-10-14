Прокуратура Иркутска обнаружила нарушения в пансионатах для престарелых

Сотрудники прокуратуры, МЧС, МВД провели комплексные проверки организаций, предоставляющих в Иркутской области услуги инвалидам и пожилым людям. В частных пансионатах зафиксирован ряд серьезных нарушений, сообщили в региональной прокуратуре.

В организациях круглосуточного пребывания инвалидов и престарелых нарушаются требования пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы. В двух учреждениях вскрыты факты оказания медицинских услуг без лицензии. Обнаружено также, что лекарства хранятся не по правилам.

В следственные органы направлены материалы для принятия решений об уголовном преследовании.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно о работе иркутского пансионата в помещении без вентиляции. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.