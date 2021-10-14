Томич в суде сделал предложение избившей его топором пенсионерке

В Томске необычно завершился судебный процесс об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Потерпевший женился на избившей его 67-летней обвиняемой.

Как было установлено в Томском районном суде, 38-летний томич сожительствовал с пенсионеркой. Но между ними постоянно возникали ссоры из-за того, что мужчина не желал поддерживать чистоту в квартире. В сентябре 2019 года нетрезвая дама вернулась домой, обнаружила беспорядок и напала на увлеченно смотрящего телевизор сожителя. По данным следствия, она нанесла ему множественные удары топором в область головы, ребер и шеи.

В отношении пенсионерки возбудили уголовное дело. Пострадавший выжил. Но до последнего пытался убедить следователей, что травмировался сам.

- Позднее мотивы такого поведения стали понятны, - сообщает прокуратура Томской области. - В ходе судебного разбирательства мужчина сделал подсудимой предложение, и они поженились.

Новоиспеченный муж обратился к суду с просьбой не отправлять его супругу в колонию и заявил, что простил ей все.

Томский районный суд приговорил пенсионерку к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.