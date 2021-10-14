Экс-глава Калининграда стал спикером областной Думы

На первом заседании Калининградской областной Думы седьмого созыва 14 октября депутаты тайным голосованием избрали председателя регионального парламента.

Спикером новой Думы, избранной на выборах 19 сентября, стал Андрей Кропоткин. До этого он возглавлял городской Совет Калининграда, одновременно, по Уставу, являясь главой города.

Также депутаты избрали первым заместителем председателя Думы Ларису Швалкене, заместителем - Александра Ярошука, бывшего депутата Госдумы, который был главой Калининграда с 2007 по 2018 годы.

Ранее пост председателя облдумы занимала Марина Оргеева, после выборов она стала депутатом Госдумы. В областном парламенте 40 народных избранников, они образовали пять депутатских фракций.