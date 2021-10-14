Путин подчеркнул роль женщин в решении актуальных задач современности

Женщины не должны выбирать между семьей и профессией, заявил президент, выступая на Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин отметил все более весомую роль женщин в решении самых актуальных проблем современного меняющегося мира. Он подчеркнул передовую роль женщин-врачей в борьбе с пандемией, их "особую миссию в здравоохранении". Ключевым фактором прогресса президент назвал активность женщин в поиске ответов на глобальные и локальные вызовы.

"Женщина не должна оказываться перед выбором: либо дети, семья, либо собственная профессиональная реализация", - уверен президент. Поэтому созданы условия, чтобы после рождения ребенка она могла бы заняться карьерой. Да, сделать нужно еще больше, поэтому работа будет продолжена, сказал он. "Важно решить проблемы каждой конкретной семьи", - заявил Путин.

В России семьи с детьми в сложном финансовом положении получают поддержку государства, за последние несколько лет была серьезно перенастроена система выплат семьям с детьми, констатировал президент. "Это позволяет женщинам с большей уверенностью строить свое будущее", - сказал он.