"Россети Кубань" и "РиМ" договорились о стратегическом партнерстве

Компания "Россети Кубань" и научно-производственное предприятие АО "Радио и Микроэлектроника" ("РиМ") в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя-2021" заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Партнерство предусматривает внедрение в опытно-промышленную эксплуатацию нового отечественного высокотехнологичного оборудования на электросетевых объектах.

Документ подписали исполняющий обязанности генерального директора "Россети Кубань" Борис Эбзеев и главный конструктор "РиМ" Александр Кабаков. Стороны намерены сотрудничать в решении задач внедрения инновационных российских технологий, в том числе для развития распределительных сетей классом напряжения 6-10 киловольт. Новые разработки направлены прежде всего на снижение стоимости эксплуатации сетей и повышение надежности энергоснабжения потребителей.

- "Россети Кубань" уделяет большое внимание повышению надежности электроснабжения потребителей Краснодарского края и Республики Адыгея. Наше соглашение предусматривает широкий спектр направлений, включая опытную эксплуатацию инновационных решений наших партнеров на объектах электросетевого комплекса кубанского региона, - отметил Борис Эбзеев.

- Для нас это соглашение - не только формат сотрудничества в области инновационного развития, но и возможность проводить обмен опытом и транслировать положительные эффекты и экономическую выгоду от внедрения высокотехнологичных решений в электроэнергетике, - прокомментировал Александр Кабаков.

Холдинг научно-производственное объединение "Радио и Микроэлектроника", включающий 16 малых и средних предприятий, осуществляет разработку, производство и внедрение современных радиоэлектронных приборов и систем, а также программного обеспечения, монтаж, пуско-наладку и сопровождение при эксплуатации. В структуре холдинга имеются несколько лабораторий, созданных на базе кафедр Новосибирского государственного технического университета и дизайн-центр по разработке сверхбольших интегрированных схем.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Кубань"