В Ростовской области объяснили подорожание картофеля

Рост стоимости картофеля в Ростовской области связано с отставанием темпов уборки урожая в целом по стране из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минсельхозпрода региона.

Средняя стоимость килограмма картофеля в области сейчас составляет 44,67 рубля, тогда как в начале сентября она была около 30 рублей. В регионе корнеплоды уже убрали на 85 процентах площадей, валовый сбор составил около 150 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель.

При этом на юге большое количество овощеводов специализируется на выращивании раннего картофеля. А с сентября в регион завозится картофель, предназначенный для хранения. В связи с погодными условиями в ряде регионов сдвинулись сроки уборки, и эта сельскохозяйственная культура представлена на ростовском рынке в недостаточном количестве.

Уборочная площадь картофеля в области составляет 6,1 тысячи гектаров. Валовый сбор запланирован в размере 182 тысячи тонн, что соответствует уровню прошлого года. Самообеспеченность региона картофелем составляет 86 процентов.