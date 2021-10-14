В Ростовской области объяснили подорожание картофеля

Новости

Украинские националисты прошли маршем по центру Киева 17:43
Роскосмос сообщил о выходе запущенных спутников OneWeb на орбиту 17:34
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года 17:31
Apple TV показали трейлер третьего сезона "Дикинсон" 17:30
На "Госуслугах" запустили форму для участия в переписи "онлайн" 17:29
Национальные фильмы будут сопровождаться тифлокомментарием и субтитрами 17:25
В России могут запретить вылов китов и дельфинов 17:24
Узбекистан опроверг слухи о переговорах по размещению американских военных 17:16
Путин поздравил Павла Чухрая с юбилеем 17:10
Москалькова: Необходимо создать банк данных о пострадавших в военных конфликтах 17:06
Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы 16:53
Видео: В Ижевске на крыше многоэтажки произошел взрыв 16:53
Финляндия откроет железнодорожный КПП с Россией 18 октября 16:45
В Москве женщина в ходе бытовой ссоры убила ножом своего деда 16:44
Верховный суд оставил в силе 15-летний приговор Карине Цуркан 16:40
Кольца Маяковского и Лили Брик покажут на выставке в Москве 16:35
Сенатор: Любой перевозимый по воде груз сейчас можно считать загрязнителем 16:34
В Москве ГИБДД нашла 11 тысяч машин-призраков 16:33
Сийярто: Венгрия отказалась получать газ через Украину ради энергобезопасности 16:17
Путин призвал иностранцев активнее использовать Северный морской путь 16:06
WSJ: США до конца года возобновят эвакуационные рейсы из Афганистана 15:56
"Одноклассники" обновили мобильные приложения для iOS и Android 15:51
Опрос ЦБ: Инфляция может составить 7% в 2021 году 15:50
Лукашенко выступил с рядом инициатив на саммите ЕАЭС 15:42
Минпромторг назвал риски отраслей промышленности от внедрения "зеленой" повестки 15:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
14.10.2021 17:05
Рубрика: Власть

В Ростовской области объяснили подорожание картофеля

Текст: Роман Мерзляков

Рост стоимости картофеля в Ростовской области связано с отставанием темпов уборки урожая в целом по стране из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя минсельхозпрода региона.

Фото: Геннадий Аносов/ РГ
В ФАС рассказали о борьбе с завышением цен на продукты в регионах

Средняя стоимость килограмма картофеля в области сейчас составляет 44,67 рубля, тогда как в начале сентября она была около 30 рублей. В регионе корнеплоды уже убрали на 85 процентах площадей, валовый сбор составил около 150 тысяч тонн, что превышает прошлогодний показатель.

При этом на юге большое количество овощеводов специализируется на выращивании раннего картофеля. А с сентября в регион завозится картофель, предназначенный для хранения. В связи с погодными условиями в ряде регионов сдвинулись сроки уборки, и эта сельскохозяйственная культура представлена на ростовском рынке в недостаточном количестве.

Уборочная площадь картофеля в области составляет 6,1 тысячи гектаров. Валовый сбор запланирован в размере 182 тысячи тонн, что соответствует уровню прошлого года. Самообеспеченность региона картофелем составляет 86 процентов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

Главное сегодня

Исследование показало эффективность "Спутника Лайт" как бустерной дозы
Курс доллара обновил минимум июля 2020 года
Россия возобновит авиасообщение с девятью странами
Песков назвал условия для принятия жестких мер из-за коронавируса
Депутаты избрали главой Дагестана Сергея Меликова
В Кремле оценили вероятность новой встречи Путина и Байдена
Кабмин направит еще 6 миллиардов рублей на выплаты многодетным семьям