На Урале экс-депутату уменьшили срок по делу о связях со школьницами

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда пересмотрела приговор экс-депутату Чесменского районного собрания по делу о связи с несовершеннолетними девочками. Преступление переквалифицировано по менее тяжкой статье УК, сообщили в четверг в судебной инстанции.

В июле этого года экс-депутата приговорили к 17 годам колонии строгого режима за интимные связи со школьницами. Встречи с тремя потерпевшими в возрасте 13-15 лет проходили в офисе компании осужденного, куда он приглашал девочек, обещая им денежное вознаграждение.

- Суд апелляционной инстанции не согласился с выводами районного суда о квалификации одного из преступлений и переквалифицировал его на менее тяжкое, снизив наказание до семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - передает пресс-служба облсуда.

Как удалось выяснить "РГ", квалификация изменена со статьи о насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ) на развратные действия (статья 135 УК РФ).

В апелляции приговор обжаловала защита осужденного, потребовавшая его полного оправдания.

Приговор вступил в законную силу.