Renault Kaptur получит версию Intense: новая отделка и только нужные опции

Компания Renault анонсировала выход на российский рынок новой версии кроссовера Kaptur - Intense. Традиционно её отличает декор, который дополнили новые материалы отделки и опции, наиболее востребованные клиентами.

Kaptur в новой лимитированной серии Intense представлен в двухцветной окраске кузова, которую в компании называют эксклюзивной: кузов выкрашен в оранжевый металлик Orange Atakama, а крыша может быть чёрной или серебристой. Кроссовер получил серые 17-дюймовые легкосплавные диски, антенну типа "акулий плавник", накладки на корпуса зеркал заднего вида "под карбон".

В салоне появилась новая комбинированная отделка, которую дополняет уникальная опция - торпедо с имитацией карбона. Прострочка выполнена оранжевой нитью, в этом же цвете изготовлены вставки в воздуховоды.

Фото: Пресс-служба Renault

Фото: Пресс-служба Renault

В числе "самых востребованных опций" есть климат-контроль, камеры заднего вида и задние датчики парковки, аудиосистема премиум-класса Bose с шестью динамиками, усилителем и сабвуфером. Опционально для Kaptur Intense можно будет заказать LED-оптику Pure Vision.

Kaptur Intense будет предложен с бензиновым турбомотором 1,3 литра ТСе 150 в паре CVT X-tronic, передним или полным приводом, а также мотором объёмом 1,6 литра в паре с вариатором или "механикой" и приводом на передние колёса.

Заказы на новинку начнут принимать в ноябре, стоимость пока не называется. Цены на кроссовер стартуют от 1 220 000 рублей за версию с мотором 1.6, 5-ступенчатой МКП и приводом 4х2. Этот же двигатель, но в паре с вариатором обойдётся в 1 350 000 рублей, стоимость Kaptur с 1.3 TCe 150 - от 1 580 000 рублей.