Росимущество и "Сириус" сформируют модель для решения земельных вопросов

Росимущество и федеральная территория "Сириус" сформируют новую модель взаимодействия для решения земельных и имущественных вопросов.

"Мы должны создать эффективный механизм взаимодействия всех ведомств, который устранит комплекс существующих проблем и впоследствии может быть внедрен в других регионах", - отметила руководитель "Сириуса" Елена Шмелева.

По словам главы Росимущества Вадима Яковенко, урегулирование земельных и имущественных вопросов - отправная точка в работе администрации федеральной территории "Сириус" по развитию социальной инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности.