Рособрнадзор планирует вернуть обязательную сдачу ЕГЭ по базовой математике

Рособрнадзор намерен вернуть ЕГЭ по базовой математике как обязательного предмета для тех школьников, которые планируют получить аттестат.

Как рассказал руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев, школа должна автоматически вернуться к "доковидному порядку" в январе 2022 года.

Ранее "РГ" писала о том, что Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ, которые должны предоставить выпускники школ, претендующие на поступление в вуз. Если абитуриент предоставит баллы ЕГЭ ниже этих, вуз не вправе принимать документы на поступление. Что касается математики, то речь идет о 39 баллах по этому предмету.