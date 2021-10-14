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14.10.2021 16:34
Рубрика: Власть

Сенатор: Любой перевозимый по воде груз сейчас можно считать загрязнителем

Текст: Дмитрий Гончарук

Из-за того, что нормы законодательства о правилах проведения погрузочно-разгрузочных работ с судна на судно во внутренних морских водах РФ недостаточно урегулированы, любой груз может подпадать под категорию загрязняющих веществ. Такое мнение высказал заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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"Отношения, возникающие при осуществлении перегрузки или перевалки грузов с судна на судно за пределами акваторий морских портов во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне Российской Федерации, действующим законодательством урегулированы не полностью", - сказал Абрамов на совещании в Совфеде.

Сенатор напомнил, что президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по внесению в законодательство изменений, предусматривающих возможность регулирования погрузочно-разгрузочной деятельности в особой экономической зоне РФ. А в июне этого года в Госдуму внесен разработанный Минтрансом законопроект. Одновременно внесен проект поправок в Кодекс РФ об административных правонарушения, предусматривающий штрафы за нарушение правил перегрузки опасных и вредных веществ с судна на судно.

"У сенаторов существует обеспокоенность, что могут возникнуть проблемы с перевалкой зерна и перегрузкой рыбной продукции. Второе - будет ли обеспечено соответствие этих принимаемых изменений имеющимся международным обязательствам Российской Федерации?" - отметил законодатель.

Он также обратил внимание, что в этих законопроектах присутствует большое количество отсылочных норм, которые можно будет по-разному толковать. Кроме того, вводится термин "загрязняющие вещества", под который могут подпадать фактически все грузы, перевозимые водным путем.

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