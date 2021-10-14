Сийярто: Венгрия отказалась получать газ через Украину ради энергобезопасности

Решение Венгрии о поставках газа не через Украину было принято в интересах энергетической безопасности страны и никто не имеет права вмешиваться, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

Ранее были подписаны два долгосрочных контракта на поставку газа через "Турецкий поток" и "Балканский провод" между "Газпромом" и венгерской MVM CEEnergy. После этого украинский МИД выразил свое разочарование, добавив, что это решение вредит отношениям Киева и Будапешта.

"Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны", - цитирует заявление Сийярто ТАСС.

Он отметил, что маршрут, который используется для поставок через Украину, нуждается в серьезной реконструкции, о чем известно Будапешту. Министр подчеркнул, что это решение Венгрии и никто не имеет права вмешиваться в ее суверенитет.