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14.10.2021 13:57
Рубрика: Происшествия

СК начал проверку после нового конфликта в московском метро

Текст: Сергей Бабкин

Новый недавний конфликт между пассажирами московского метро стал поводом для проверки ГСУ СК по Москве, сообщает официальный сайт ведомства.

В московском метро появились интерактивные окна

Следователи намерены установить и опросить всех участников инцидента. По результатам проверки будет решено, есть ли основания для уголовного дела. Ранее проверку начала полиция, при этом ни один из пассажиров не писал заявления.

Как уже писала "РГ", в поезде Таганско-Краснопресненской линии компания мужчин приставала к одной из пассажирок, очевидцы заступились за нее. На станции "Текстильщики" поезд уже ждали сотрудники службы безопасности метро.

Происшествия Преступления Правительство Следственный комитет ЧП в метро

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