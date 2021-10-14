Умер актер из "Вечного зова" и "Земского доктора" Валерий Долженков

13 октября на 75-м году жизни скончался советский, российский актер театра, кино и ТВ, актер московского Театра "На Юго-Западе", заслуженный артист России Валерий Долженков.

Некролог опубликован на сайте названного учреждения. "Из жизни ушел Валерий Михайлович Долженков. Талантливый актер, потрясающий партнер по сцене, незаменимый друг и настоящий человек. Ему были под силу самые разные образы, разные и непохожие друг на друга характеры, а двигался на сцене в любом возрасте он так, что вполне мог дать фору молодым", - говорится в нем.

Прощание с артистом состоится 15 октября в 12:00 на территории больницы №70.

Долженков родился 21 апреля 1947 года. В 1972-м окончил ГИТИС, факультет актерского мастерства, после чего работал в Центральном детском театре, затем - в Московском экспериментальном театре под руководством Юденича. С 1994 года - актер Театра "На Юго-Западе".

На экранах - с 60-х: "Вечный зов", "В начале славных дел", "Ледяная внучка", "Русь изначальная", "Михайло Ломоносов", "Борис Годунов", фолк-хоррор "Феофания, рисующая смерть", "Любить по-русски 2", "Земский доктор", "Даша Васильева", "Хождение по мукам" 2017 года.