Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко

13 октября в Москве в возрасте 88 лет умерла абсолютно выдающаяся оперная певица, актриса, педагог, профессор, народная артистка СССР Бэла Андреевна Руденко. Печальное известие сообщил в своем Facebook критик Андрей Плахов.

Бэла Руденко родилась 18 августа 1933 года в поселке Боково-Антрацит (ныне - Антрацит Луганской области Украины под контролем ЛНР). В 1956-м окончила с отличием Одесскую консерваторию имени Неждановой, дебютировав на сцене Одесского театра оперы и балета годом ранее.

С 1956-го - солистка Киевского театра оперы и балета имени Шевченко.

В 1960 году после блистательного выступления на Декаде украинского искусства в Москве певице было присвоено звание "народной артистки СССР" - в 27 лет.

В 1972-м дебютировала на сцене Большого театра в Москве партией Людмилы в "Руслане и Людмиле" Глинки. В 1973-1988 годах - солистка Большого театра.

В числе экранных работ - "Думка", мюзиклы "Человек человеку", "Театр и поклонники" (главная роль), фильм-спектакль "Иван Сусанин".