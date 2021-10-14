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В Москве экстренно госпитализирован солист "Бутырки" Владимир Ждамиров

Новости
    14.10.2021, 12:34
Текст:   Олег Усков

В Москве экстренно госпитализирован солист "золотого" состава и основатель шансон-группы "Бутырка" Владимир Ждамиров. По информации 5-tv.ru, певца доставили в больницу после жалоб на боли в области сердца. После чего у исполнителя диагностировали инфаркт миокарда.

Как передает ресурс, в настоящее время музыкант находится в реанимации.

Ждамиров родился в Воронежской области в 1958-м. Петь начал еще в одиннадцать, когда подрабатывал на стройке. В 2001-м вместе с Олегом Симоновым и продюсером Александром Абрамовым создал группу "Бутырка", ставшую жанровым событием. Первый альбом проект выпустил на следующий год.

В 2013-м Владимир покинул коллектив - чтобы сосредоточиться на сольной карьере. На смену ему пришел освободившийся из мест лишения свободы Михаил Борисов, вскоре попавший в серьезное ДТП и выбивший из состава.

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