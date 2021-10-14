В России могут запретить вылов китов и дельфинов

Госдума одобрила в первом чтении правительственный законопроект, которым предлагается установить запрет на промышленный и прибрежный вылов китов, дельфинов и морских свиней.

Это предлагается с учетом их биологических особенностей и значения для экосистемы морей, говорится в пояснительной записке к документу.

В ходе пленарного заседания замминистра сельского хозяйства РФ Максим Увайдов отметил, что законопроект разработан во исполнение поручения президента РФ. "Нам важно сохранить и восстановить данных млекопитающих, именно на это направлен этот законопроект", - заявил он.