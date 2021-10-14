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В Сети показали, как "Игра в кальмара" выглядела бы в России

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    14.10.2021, 09:52
Текст:   Богдан Бобров

Графический дизайнер с ником Designbyfeo опубликовал в Instagram видеоролик, который показывает, как выглядел бы сериал "Игра в кальмара", если бы его события разворачивались в России.

В нем повторяется одна из сцен шоу Netflix, с той разницей, что южнокорейская кукла заменена на матрешку, а арена расположена во дворе панельных "хрущевок".

Фото: YouTube/ 20th Century Studios
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В комментариях автор написал, что потратил на создание ролика три дня.

Ранее Netflix объявил, что "Игра в кальмара" стала самым популярным проектом за всю историю стримингового сервиса. Сюжет сериала рассказывает о людях, которые из-за нужды в деньгах соглашаются на участие в играх со смертельными ставками.

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