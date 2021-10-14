В Сети показали, как "Игра в кальмара" выглядела бы в России

Графический дизайнер с ником Designbyfeo опубликовал в Instagram видеоролик, который показывает, как выглядел бы сериал "Игра в кальмара", если бы его события разворачивались в России.

В нем повторяется одна из сцен шоу Netflix, с той разницей, что южнокорейская кукла заменена на матрешку, а арена расположена во дворе панельных "хрущевок".

В комментариях автор написал, что потратил на создание ролика три дня.

Ранее Netflix объявил, что "Игра в кальмара" стала самым популярным проектом за всю историю стримингового сервиса. Сюжет сериала рассказывает о людях, которые из-за нужды в деньгах соглашаются на участие в играх со смертельными ставками.