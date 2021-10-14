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Видео: Джаред Лето позвонил неизлечимо больной девушке из России

Новости
    14.10.2021, 13:01
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актер и вокалист группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето по видеосвязи позвонил россиянке, которая находится в хосписе, и поздравил ее с днем рождения.

Насте накануне исполнилось 27 лет. Она является подопечной фонда помощи "Вера" и страдает неизлечимым заболеванием. Свой нынешний день рождения девушка встречала в Царицынском хосписе в Москве.

Фото: kinopoisk.ru
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В фонде рассказали, что Анастасия с детства является большой поклонницей творчества Джареда Лето, в ее квартире есть даже картонная фигура артиста в полный рост, подаренная ей на один из предыдущих дней рождения. Еще до болезни Настя ходила на концерты своего кумира, в ее соцсетях множество видеозаписей с песнями Thirty Seconds to Mars.

Идею поздравления придумал брат девушки.

- Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка - умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая несмотря ни на что продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето, - приводит фонд "Вера" слова родственника.

С помощью учредителя фонда Нюты Федермессер и телеведущего Ивана Урганта удалось связаться с американским артистом, и, спустя цепочку рукопожатий, Джаред Лето лично поздравил Настю с праздником.

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