Володин сообщил о 12 депутатах с коронавирусом

На момент заседания Госдумы 12 депутатов заразились коронавирусом, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в начале заседания палаты в четверг.

Он уточнил, что количество инфицированных выросло. Накануне было известно об 11 заразившихся депутатах.

Всего же на данный момент, по его словам, 92% депутатов вакцинированы или переболели. Еще 8% (а это 37 депутатов) не болели и не прошли вакцинацию. Конкретнее, 5% депутатов - из фракции "Единая Россия", еще 5% депутатов - ЛДПР, 10% - "Справедливая Россия - За правду", 18% - КПРФ, 30% - "Новые люди".

"Ситуация непростая, нам важно сохранить работоспособный парламент", - подчеркнул председатель Госдумы.

Что касается думского аппарата, то 87% его сотрудников прошли вакцинацию или переболели коронавирусом, 13% - не вакцинировались.