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15 октября 2021 г. 16:25
"Родина"
Текст: Олег Белов (Санкт-Петербургские ведомости)

Десятый Сталинский удар. Освобождение Петсамо

15 октября 1944 года войска Карельского фронта при содействии Северного флота взяли Петсамо
Советские морские пехотинцы на захваченной немецкой береговой батарее в Лиинахамари Фото: Public Domain
Советские морские пехотинцы на захваченной немецкой береговой батарее в Лиинахамари Фото: Public Domain

Заполярный город Петсамо, ныне это российская Печенга, войска Карельского фронта при содействии Северного флота взяли 15 октября 1944 года, а 22 октября вышли к норвежской границе. Петсамо-Киркенесская наступательная операция была проведена с 7 октября по 1 ноября 1944 года. Она также известна как последний - Десятый удар Сталина в Великой Отечественной войне.

Операцию разделяют на три этапа - прорыв немецких позиций на "гранитном валу" и захват Петсамо, вступление на территорию Норвегии, освобождение городов Киркенес и Наутси. Большую помощь а наступательных действиях войскам оказывали подразделения Северного флота. В ходе операции было предпринято несколько морских десантов силами двух бригад морской пехоты флота и штурмовых подразделений 14-й армии Карельского фронта. При проведении десантных операций впервые в Заполярье в боевых условиях были использованы инженерно-разведывательные автомобили-амфибии американского производства Ford GPA, поставленные союзниками Советскому Союзу по Ленд-лизу.

Перед советскими войсками была поставлена задача по освобождению поселков Луостари и Петсамо и уничтожению основных сил 19-го горнострелкового корпуса вермахта, укрепившегося в области Петсамо, и в дальнейшем прорываться к границе с Норвегией направлением на Киркенес.

Фото: РГАСПИ
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Утром 7 октября началась мощная артподготовка, длившаяся два часа тридцать пять минут. Необходимо было подавить артиллерийские и минометные батареи противника в опорных пунктах первой линии. На последних минутах артиллерийской подготовки стрелковые части при поддержке танков и самоходных орудий пошли в атаку.

Противник упорно сопротивлялся, неоднократно переходил в контратаки. Чтобы выкурить врага из расщелин и "лисьих нор", приходилось применять дымовые шашки. Гранитные сооружения, из которых никакими способами нельзя было выбить гитлеровцев, подрывались специальными зарядами направленного действия. Советские стрелковые части были усилены танками КВ-1 и Т-34. В условиях Заполярья это был первый случай масштабного боевого использования танков в наступательных операциях. Немецкое командование считало использование танковых войск в данном районе практически невозможным.

Силами 181-го особого разведывательного отряда Северного флота была проведена операция по взятию порта Лиинахамари. Укрепленный порт прикрывали мысы Крестовый и Романов. В гранитной основе мыса Крестовый немцы оборудовали различные укрепления, блиндажи, огневые точки, бункеры и окопы. На мысе Романов до сих пор сохранились бетонные бункеры, где располагались немецкие торпедные аппараты.

Фото: Евгений Халдей
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12 октября морской диверсионный отряд под командованием майора Барченко-Емельянова и лейтенанта Леонова атаковал две немецкие батареи на мысе Крестовом и после скоротечного боя захватил их с минимальными потерями. Захват батарей обеспечил успешную высадку морского десанта и овладение в ночь на 15 октября городом Петсамо.

В результате боев с 7 по 11 октября 1944 года ударные силы 14-й армии прорвали оборону противника в полосе шириной до 20 км и на глубину 16 км, нанеся значительный урон немецкому 19-му горному корпусу немцев. Враг потерял убитыми свыше 2000 человек. Было взято в плен 210 солдат и офицеров, захвачены 34 орудия, 8 минометов, 19 пулеметов, 12 радиостанций, 90 лошадей, 9 складов с различным имуществом.

После взятия Петсамо командующему Карельским фронтом Ставкой была поставлена задача продолжать наступление на Колосйоки, а Северному флоту высадить десант морской пехоты на южном побережье Варангер-фьорда.

После перегруппировки 18 октября 14-я армия возобновила наступление. Северный флот в тот же день высадил морские десанты в заливах Суола-Вуоно и Арес, которые очистили от противника морское побережье до Вуореми. На флангах главных сил по бездорожью действовали легкие стрелковые корпуса, поддерживавшие главную группировку с севера и юга.
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22 октября 1944 года войска 14-й армии вышли на границу с Норвегией. Отходя к Киркенесу, противник оставлял различные заграждения и производил разрушения на дорогах. Путь на Киркенес был заминирован, а подвесной мост через фьорд взорван. Яр-фьорд был форсирован советскими частями на амфибиях и рыбачьих лодках. Большую помощь оказали бойцам норвежские патриоты, вышедшие в море на двух мотоботах. Они спасали экипажи подбитых амфибий и, несмотря на обстрел, переправляли их на другой берег.

Утром 25 октября советские войска форсировали залив Бек-фьорд и овладели городом и портом Киркенес. Обескровленные и рассредоточенные на обширной территории остатки немецкой 20-й горной армии уже не представляли какой либо опасности. 1 ноября 1944 года Петсамо-Киркенесская операция была завершена.

Войскам, участвовавшим в овладении Петсамо, приказом Верховного Главнокомандующего от 15 октября 1944 года была объявлена благодарность, в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Материал опубликован в издании "Санкт-Петербургские ведомости"

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