15 октября 1944 года войска Карельского фронта при содействии Северного флота взяли Петсамо

Заполярный город Петсамо, ныне это российская Печенга, войска Карельского фронта при содействии Северного флота взяли 15 октября 1944 года, а 22 октября вышли к норвежской границе. Петсамо-Киркенесская наступательная операция была проведена с 7 октября по 1 ноября 1944 года. Она также известна как последний - Десятый удар Сталина в Великой Отечественной войне.

Операцию разделяют на три этапа - прорыв немецких позиций на "гранитном валу" и захват Петсамо, вступление на территорию Норвегии, освобождение городов Киркенес и Наутси. Большую помощь а наступательных действиях войскам оказывали подразделения Северного флота. В ходе операции было предпринято несколько морских десантов силами двух бригад морской пехоты флота и штурмовых подразделений 14-й армии Карельского фронта. При проведении десантных операций впервые в Заполярье в боевых условиях были использованы инженерно-разведывательные автомобили-амфибии американского производства Ford GPA, поставленные союзниками Советскому Союзу по Ленд-лизу.

Перед советскими войсками была поставлена задача по освобождению поселков Луостари и Петсамо и уничтожению основных сил 19-го горнострелкового корпуса вермахта, укрепившегося в области Петсамо, и в дальнейшем прорываться к границе с Норвегией направлением на Киркенес.

Утром 7 октября началась мощная артподготовка, длившаяся два часа тридцать пять минут. Необходимо было подавить артиллерийские и минометные батареи противника в опорных пунктах первой линии. На последних минутах артиллерийской подготовки стрелковые части при поддержке танков и самоходных орудий пошли в атаку.

Противник упорно сопротивлялся, неоднократно переходил в контратаки. Чтобы выкурить врага из расщелин и "лисьих нор", приходилось применять дымовые шашки. Гранитные сооружения, из которых никакими способами нельзя было выбить гитлеровцев, подрывались специальными зарядами направленного действия. Советские стрелковые части были усилены танками КВ-1 и Т-34. В условиях Заполярья это был первый случай масштабного боевого использования танков в наступательных операциях. Немецкое командование считало использование танковых войск в данном районе практически невозможным.

Силами 181-го особого разведывательного отряда Северного флота была проведена операция по взятию порта Лиинахамари. Укрепленный порт прикрывали мысы Крестовый и Романов. В гранитной основе мыса Крестовый немцы оборудовали различные укрепления, блиндажи, огневые точки, бункеры и окопы. На мысе Романов до сих пор сохранились бетонные бункеры, где располагались немецкие торпедные аппараты.

12 октября морской диверсионный отряд под командованием майора Барченко-Емельянова и лейтенанта Леонова атаковал две немецкие батареи на мысе Крестовом и после скоротечного боя захватил их с минимальными потерями. Захват батарей обеспечил успешную высадку морского десанта и овладение в ночь на 15 октября городом Петсамо.

В результате боев с 7 по 11 октября 1944 года ударные силы 14-й армии прорвали оборону противника в полосе шириной до 20 км и на глубину 16 км, нанеся значительный урон немецкому 19-му горному корпусу немцев. Враг потерял убитыми свыше 2000 человек. Было взято в плен 210 солдат и офицеров, захвачены 34 орудия, 8 минометов, 19 пулеметов, 12 радиостанций, 90 лошадей, 9 складов с различным имуществом.

После взятия Петсамо командующему Карельским фронтом Ставкой была поставлена задача продолжать наступление на Колосйоки, а Северному флоту высадить десант морской пехоты на южном побережье Варангер-фьорда.

После перегруппировки 18 октября 14-я армия возобновила наступление. Северный флот в тот же день высадил морские десанты в заливах Суола-Вуоно и Арес, которые очистили от противника морское побережье до Вуореми. На флангах главных сил по бездорожью действовали легкие стрелковые корпуса, поддерживавшие главную группировку с севера и юга.

22 октября 1944 года войска 14-й армии вышли на границу с Норвегией. Отходя к Киркенесу, противник оставлял различные заграждения и производил разрушения на дорогах. Путь на Киркенес был заминирован, а подвесной мост через фьорд взорван. Яр-фьорд был форсирован советскими частями на амфибиях и рыбачьих лодках. Большую помощь оказали бойцам норвежские патриоты, вышедшие в море на двух мотоботах. Они спасали экипажи подбитых амфибий и, несмотря на обстрел, переправляли их на другой берег.

Утром 25 октября советские войска форсировали залив Бек-фьорд и овладели городом и портом Киркенес. Обескровленные и рассредоточенные на обширной территории остатки немецкой 20-й горной армии уже не представляли какой либо опасности. 1 ноября 1944 года Петсамо-Киркенесская операция была завершена.

Войскам, участвовавшим в овладении Петсамо, приказом Верховного Главнокомандующего от 15 октября 1944 года была объявлена благодарность, в Москве дан салют 20 артиллерийскими залпами из 224 орудий.

Материал опубликован в издании "Санкт-Петербургские ведомости"