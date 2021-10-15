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15.10.2021 14:56
Рубрика: Культура

20 октября состоится премьерный показ фильма "Любовь под грифом "секретно"

Текст: Николай Долгополов

По крайней мере, фильм "Любовь под грифом секретно" необычен. Для меня это докудрама, в которой двое влюбленных, лед и еще эпоха. Начальник разведки военных лет и уже в отставку отправленный генерал-лейтенант Павел Фитин и знаменитая чемпионка мира по конькобежному спорта Римма Жукова.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Судьбы двух совершенно разных людей объединила, как это часто бывает, любовь. Опальный Фитин назначается в Свердловск, где встречается с Жуковой. Близость, гражданский брак, страхи Риммы и расставание, угрызения совести и горечь: счастье было совсем близко, но не срослось. И как показать все это на экране, когда герои ушли в небытие, и остались одни воспоминания о несостоявшемся?

И вдруг лавина документальных кадров из 1950-х. Редких, не то что забытых, а света не видевших. Удачно смонтированные, они, может, и не возвращают в те годы, но напоминают о них. Создают картину жизни, когда герой войны Павел Фитин, волею сначала Берии, а потом и Хрущева опускается все ниже и ниже по карьерной лестнице, даже попадая под никчемное расследование. Он влюблен в красавицу-Римму Жукову. Сегодня трудно представить, как была популярна чемпионка из Свердловска. Ну, как сегодня фигуристка Загитова. И Римма отвечает взаимностью. Сначала генерал видится ей актером Павлом Кадочниковым из фильма "Подвиг разведчика". Лестно быть с ним, встречаться, стать гражданской женой. А потом приходит любовь.

Фитин разводится с женой, он влюблен в Римму, готов ради нее на все.

Но вмешивается режим, или, если хотите, называйте это большой политикой. Никита Хрущев, о делах которого хорошо известно и генерал-лейтенанту Фитину, вообще убирает его с дороги, пытается стереть в порошок, отправляет руководить крошечной фотомастерской.

И Римма, любовь и надежда Фитина, не выдерживает. Начинаются запугивания, и самое страшное для нее, амбициозной спортсменки, это отстранение от мирового первенства. Ведь могут, так прямо и говорят, не пустить, когда гражданский муж кромешно падает вниз.

Выбор прост и трагичен - любимый человек или спорт, титул мировой чемпионки, за которым она гоняется по льду почти десятилетие или семья. И еще страх, который нам, сегодня живущим, неизвестен. Если растоптан легендарный генерал-разведчик, то что ждет ее в эти постсталинские непонятные годы?

Не предательство, нет. Но решение: она покидает Фитина. В награду за адов труд на конькобежной дорожке - лавровый венок чемпионки мира, запись в спортивной летописи. И потеря любимого и любящего.

Все это достойно, без всхлипов, заламываний рук, показали двое актеров - Юлия Мельникова и Павел Трубинер под спокойный, знакомый закадровый голос Константина Хабенского.

В фильме немало личного. Сценарий фильма написала Ольга Жукова - любимая племянница чемпионки. Режиссеры Римма Кузьмина и Михаил Тюркин из продюсерского центра "Динамо" (тоже очень близко к спорту и к Римме Михайловне - ведь она коренная динамовка) сделали докудраму и документальной и драматичной.

Закрытый премьерный показ состоится 20 октября 2021 года в Кинотеатре "Поклонка", зал "Жуков", по адресу: Москва, Площадь Победы, дом 3. Вскоре фильм производство - "Пигмалион Пикчерс" и "АМГ.РУС" можно будет посмотреть на федеральных каналах и стриминговых сервисах.

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