78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз

Джордж Роджер Уотерс, британский музыкант и поэт, основатель и экс-лидер популярного вокально-инструментального ансамбля Pink Floyd, в пятый раз женился.

Как пишет Daily Mail, очередной супругой возрастного рокера стала темнокожая 43-летняя Камила Чавис, работавшая у Уотерса личным водителем.

Церемония прошла в американском имении исполнителя в Бриджхэмптоне, штат Нью-Йорк (стоимостью более 16 миллионов долларов). Роджер осветил процесс в своем Instagram, заверяя, что наконец-то счастлив.

На приложенных фото молодые чинно лобзаются и вдумчиво позируют.

Уотерс, по его словам, познакомился с Камилой пять лет назад после своего концерта, проникся к женщине симпатией и предложил работу.

Официально в свет пара впервые вышла в 2019-м на Венецианском МКФ.

До Чавис Роджер был женат на своей любви детства Джуди Трим (1969-1975), потом - на Кэролайн Кристи (родившей ему двоих детей, развелись в 1992-м), Присцилле Филлипс (1993-2001, есть 18-летний сын Джек), и Лори Дёрнинг. С ней Уотерс с некоторыми терниями расстался в 2015-м. Хотя до этого тоже клялся, что предельно счастлив.