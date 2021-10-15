Новости

Вышел трейлер седьмого сезона "Сватов" 14:51
Видео: "Игра в кальмара" с персонажами из "Истории игрушек" 14:35
В Северной Корее раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара" 14:20
Вышел русский трейлер сериала "Сексуальная жизнь студенток" 13:58
Дэвид Теннант о "Докторе Кто": Никогда не говори никогда 13:21

78-летний основатель Pink Floyd Роджер Уотерс женился в пятый раз

Новости
    15.10.2021, 15:22
Текст:   Олег Усков

Джордж Роджер Уотерс, британский музыкант и поэт, основатель и экс-лидер популярного вокально-инструментального ансамбля Pink Floyd, в пятый раз женился.

Фото: kinopoisk.ru
В Северной Корее раскритиковали южнокорейский сериал "Игра в кальмара"

Как пишет Daily Mail, очередной супругой возрастного рокера стала темнокожая 43-летняя Камила Чавис, работавшая у Уотерса личным водителем.

Церемония прошла в американском имении исполнителя в Бриджхэмптоне, штат Нью-Йорк (стоимостью более 16 миллионов долларов). Роджер осветил процесс в своем Instagram, заверяя, что наконец-то счастлив.

На приложенных фото молодые чинно лобзаются и вдумчиво позируют.

Уотерс, по его словам, познакомился с Камилой пять лет назад после своего концерта, проникся к женщине симпатией и предложил работу.

Официально в свет пара впервые вышла в 2019-м на Венецианском МКФ.

До Чавис Роджер был женат на своей любви детства Джуди Трим (1969-1975), потом - на Кэролайн Кристи (родившей ему двоих детей, развелись в 1992-м), Присцилле Филлипс (1993-2001, есть 18-летний сын Джек), и Лори Дёрнинг. С ней Уотерс с некоторыми терниями расстался в 2015-м. Хотя до этого тоже клялся, что предельно счастлив. 

Новости

Вышел трейлер семейного фильма "Большой красный пес Клиффорд" 13:14
Участника шоу MTV "Экс на пляже" зарезали за шум у бассейна 13:03
Вышел трейлер фантастического боевика с Уиллисом "Преступный квест" 12:56
Умерла создательница "Американской утопии" Дайан Вейерманн 12:02
⧣ Соединенное Королевство
Фото: youtube.com/ Adele
Новый клип Адель собрал свыше 16 млн просмотров за 9 часов 11:33
Вышел тизер шестого сезона "Чужестранки" 11:18
Робин Уильямс хотел сыграть Ремуса Люпина в "Гарри Поттере" 10:56
⧣ фото
Фото: kinopoisk.ru
Том Холланд назвал "Нет пути домой" финалом франшизы "Человека-паука" 10:11
Фильм о посадке самолета на кукурузное поле снимет Сарик Андреасян 14.10.2021
Раскрыты название и дата выхода нового фильма М. Найта Шьямалана 14.10.2021
⧣ музыка
Фото: Андрей Александров/ РИА Новости
Валерия Леонтьева отпустили из больницы 14.10.2021
Умерла народная артистка СССР Бэла Руденко 14.10.2021
СМИ: Александра Серова могут перевести на ЭКМО 14.10.2021