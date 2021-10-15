Акция для школьников "День ИТ-Знаний" стартовала 15 октября

Более 3 тысяч российских школ примут участие в акции "День ИТ-знаний", которая пройдет 15 октября уже в пятый раз.

В этом году темой дня станет разработка игр. Эксперты из российских ИТ-компаний познакомят школьников с особенностями игровой индустрии и поделятся советами о том, как построить карьеру в этой сфере.

- Министерство просвещения поддерживает акцию "День ИТ-знаний" с первого года ее проведения, - отметил министр просвещения Сергей Кравцов. - Мы понимаем, как важно школьникам узнавать об актуальных и востребованных профессиях, в том числе в сфере информационных технологий. В этом году разговор пойдет о разработке игр. Благодаря таким инициативам российские школьники в будущем смогут найти свое призвание в этом направлении.

Вообще, приобретение знаний и ключевых навыков в сфере информационных технологий - один из основных программ, по которым детей учат не только в школах, но и в детских технопарках "Кванториум", центрах развития цифровых навыков "IT-куб", "Точках роста".

Акцию "День ИТ-знаний" при поддержке минпросвещения, Российского общества "Знание", технологических компаний и вузов страны организуют проекты экосистемы VK.

Все желающие могут посмотреть прямые трансляции лекций в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и на странице акции. Некоторые мастер-классы, можно будет потом пересмотреть в записи. Учителя смогут использовать их на уроках в течение всего учебного года.

- Онлайн-играми увлекаются многие подростки. Но мало кто из них знает, как устроена индустрия разработки игр, какие специалисты в ней задействованы и как стать частью этого мира, - поясняет гендиректор компании VK Борис Добродеев. - В экосистему VK входит международный игровой бренд MY.GAMES. Мы знаем о разработке игр все и хотим, чтобы школьники из разных уголков страны узнали, что в этом направлении можно построить серьезную карьеру.

По мнению гендиректора Российского общества "Знание" Максима Древаля, игровая индустрия cегодня - не только передовые технологии, но и огромный развивающийся рынок.

- С расширением сектора компьютерных игр будет требоваться все больше грамотных специалистов, - отмечает Древаль. - Акция "День ИТ-знаний" для многих школьников может стать первым шагом в успешной карьере в игровой индустрии - шагом к профессионализму, успешности.