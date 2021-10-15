БМП-3 на базе Toyota Hilux: британцы представили необычную мишень

В армиях НАТО в ходе боевой подготовки продолжается использование макетов российской военной техники, выступающих в роли противника. Например, в британских сухопутных войсках применяют фальшивые БМП-3.

Эти "боевые машины пехоты" выполнены в натуральную величину, в целом повторяют элементы конструкции настоящих образцов (спаренные пушки, курсовые пулеметы, прицелы, фары, дымовые гранатометы) и легко идентифицируются во время учений на полигонах.

Для того чтобы такая "тройка" могла передвигаться и совершать какие-то маневры, ее установили на одну из модификаций известного японского пикапа Toyota Hilux.

Интересная деталь - чтобы водитель мог попасть на свое рабочее место, в левой стороне имеется поднимающийся вверх фрагмент борта.

По всей видимости, если судить по фотоматериалам, производство машин, имитирующих противника, продолжится, и на очереди уже создание макетов бронеавтомобилей, различных легких самоходных артиллерийских и пулеметных установок и, возможно, даже основных боевых танков, похожих на российские Т-90С.

Интересно также, что "БМП-3" находится в ненастоящем населенном пункте, где среди одноэтажных бутафорских домов отрабатывают необходимые навыки ведения уличного боя.

Фото: Finnbarr Webster/Getty Images

Ранее уже сообщалось, что одна из голливудских компаний, специализирующихся на спецэффектах, создала для армии США "танки Т-72", выполненные на базе массовых вездеходов Humvee.

В Китае, на недавнем международном авиационно-космическом салоне Airshow China 2021 в Чжухае был представлен полномасштабный радиоуправляемый макет американского М1А1 Abrams.

В Австралии для боевой подготовки скоро начнется использование имитаций Т-14 "Армата", также имеющих радиоуправление.