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15.10.2021,  
12:09
Текст:  Антон Валагин

F-22 разбился из-за плохого мытья

Причиной гибели американского истребителя F-22 стали ошибки, допущенные при мытье самолета - они повлияли на работу датчиков. Air Force Times удалось ознакомиться с результатами закрытого расследования, проведенного ВВС США в обход обычной процедуры.
Фото: Mark Kent/Wikimedia.org Фото: Mark Kent/Wikimedia.org
Фото: Mark Kent/Wikimedia.org

Истребитель разбился 15 марта 2020 года сразу после взлета с авиабазы Эглин во Флориде. Пилот катапультировался и не пострадал, самолет полностью сгорел. Во время спасательной операции едва не произошла еще одна катастрофа - направленные на поиски летчика F-35 и F-22 чуть не столкнулись в воздухе.

Фото: Alex Beltyukov/wikimedia.org
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Обычного в таких случаях расследования не проводилось. Спустя полтора года после ЧП командование ВВС США сообщило - и то по запросу редакции, - что причины аварии были установлены другим путем "из соображений оперативной безопасности". Разбившийся самолет принадлежал к 43-й истребительной эскадрильи - единственному в ВВС подразделению, где проходят подготовку пилоты F-22.

В 8.28 по местному времени пилот с позывным "Хорнет 1" получил разрешение на взлет. Ему предстояло принять участие в учебном воздушном бою с участием четырех F-16, шести F-35 и трех Raptor. Во время разгона на панели приборов вспыхнуло предупреждение, но самолет вел себя нормально и летчик продолжил взлет. На высоте порядка 18 метров F-22 стал крениться влево.

- Я подумал, что, возможно, у меня отключился форсаж на левом двигателе, - рассказал летчик следователям. Он уменьшил газ и самолет выровнялся. Летевший следом ведомый с позывным "Хорнет 2" доложил, что оба двигателя ведущего работают нормально. Через пару секунд в кабине вспыхнуло новое предупреждение - об отсутствии данных с воздушных датчиков, - после чего самолет резко накренился влево. Самолет практически перевернулся, рассказал позже "Хорнет 2".

Пилоту вновь удалось выровнять истребитель, он развернулся и пошел на посадку. Вскоре появилось еще одно предупреждение - о чрезмерной перегрузке. Самолет стремился перевернуться кверху брюхом, словно выполняя "бочку", пилоту стоило больших усилий удерживать его в нормальном положении. Заметив, что показатели высоты и скорости на дисплее значительно отличаются от докладов ведомого, "Хорнет 1" решил катапультироваться. Неуправляемый истребитель вошел в штопор и упал в лес. Пилот отделался ушибами и царапинами, его подобрала наземная поисковая группа.

Когда летчика усаживали в подъехавший автомобиль, над ним едва не столкнулись отправленные на поиски истребители F-22 и F-35. В штабе ВВС это назвали "возможностью обучения для будущей координации действий при чрезвычайной ситуации". А причиной авиакатастрофы, согласно выводам созданной в эскадрилье комиссии, стали ошибки, допущенные при мытье самолета - они "повлияли на работу его внешних датчиков".

Ущерб от плохого мыться превысил 202 миллиона долларов. Помимо стоимости самого истребителя ($201,6 млн) сюда вошли цена двух учебных ракет CATM-9 (32 тысячи долларов за штуку) и вред, нанесенный окружающей среде - его оценили в $850 тысяч.

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