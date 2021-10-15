Honda выпустит десять новых электромобилей

Японская Honda Motor решила серьезно закрепиться на рынке электромобилей в Китае. В течение ближайших пяти лет компания выпустит 10 новых моделей электромобилей, созданных специально для Поднебесной. План получил название e:N Series и предполагает разработку и выпуск совершенно новой платформы, изначально созданной под использование чисто электрической силовой установки, а также три варианта компоновки шасси - передний, задний или полный привод.

Первые два новых электромобиля увидят свет уже следующей весной. Им присвоят названия e:NS1 и e:NP1, это будут переведенные на электротягу кроссоверы HR-V нового поколения. Разница между e:NS1 и e:NP1 - в стилевых особенностях и месте производства. e:NS1 будут собирать на заводе совместного предприятия Dongfeng-Honda, e:NP1 - на GAC-Honda. Технические характеристики пока держатся в секрете, однако Honda заявила, что кроссоверы имеют запас хода на одном заряде батареи более 500 км и способны разгоняться с 0 до 100 км/ч за 8 секунд.

Об облике следующих за ними моделей дает представление тройка концепт-каров e:N Coupe, e:N GT (седан) и e:N SUV (кроссовер). У них минималистичный, угловатый экстерьер с гладкими и ровными поверхностями. Подробности о машинах пока неизвестны.

Фото: Пресс-служба Honda