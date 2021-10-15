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15 октября 2021 г.

Постановление главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 15 октября № 69 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Иркутской области по эпидемическим показаниям"

Дата подписания 15 октября 2021 г.
Опубликован 15 октября 2021 г.

Я, врио главного государственного санитарного врача по Иркутской области, Михаил Владимирович Лужнов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости населения Иркутской области новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области расценивается как неблагополучная.

В настоящее время на территории Иркутской области сохраняется высокий риск распространения COVID-19. С 38 календарной недели отмечается активизация эпидемического процесса, на 40 к.н. темп прироста заболеваемости более, чем в 6 раз превысил уровень предыдущей недели.

За период с 27.09.2021. по 03.10.2021 г. в Иркутской области зарегистрировано 2715 сл. COVID-19, показатель заболеваемости, в среднем за неделю, составил 16,3 на 100 т.н., что на 3,16% выше, чем на 39 к.н.

При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста. За 40 календарную неделю удельный вес, в структуре заболевших, 68,9% составили - лица в возрасте от 18 до 65 лет, 13,4% - дети до 18 лет, 17,7% - лица старше 65 лет.

В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане (за 40 к.н. - 40,1%), среди которых, по результатам проводимых эпидемиологических расследований, чаще болеют лица профессиональных групп, имеющих на работе большое количество социальных контактов - работники сферы услуг, образовательных и медицинских организаций, банков, офисов, транспортной сферы, государственные, муниципальные служащие.

При этом, по данным министерства здравоохранения Иркутской области охват иммунизацией против COVID-19 профессиональных групп повышенного риска инфицирования остается низким. Законченный курс иммунизации против COVID-19 на 13.10.2021г. имеют только 19,5% государственных и муниципальных служащих, 29,4% работников сферы услуг, 41% -транспортных предприятий, 44% работников образовательных организаций. Необходимо учитывать, что, не имея специфической защиты от коронавирусной инфекции, в силу особенностей профессиональной деятельности, работники из групп профессионального риска, в случае заболевания, могут явиться источниками инфекции для потребителей их услуг.

В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди населения Иркутской области, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) населения Иркутской области и в соответствие с п.6 ч.1 ст.51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 (далее - Постановление Правительства № 825), "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) постановляю:

1. Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной, включая следующие категории:

1.1. работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;

1.2. государственные гражданские и муниципальные служащие;

1.3. обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;

1.4. работники организаций общественного питания;

1.5. работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;

1.6. работники организаций туристской индустрии;

1.7. работники предприятий промышленности и транспортных организаций;

1.8. работники организаций в сфере бытового обслуживания.

1.9. работники организаций по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей;

1.10. лица в возрасте 60 лет и старше;

1.11. лица, проживающие в организациях социального обслуживания;

1.12. работники организаций транспорта и энергетики,

1.13. лица, работающие вахтовым методом;

1.14. волонтеры;

1.15. работники организаций сферы предоставления услуг.

2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в соответствии с инструкцией по применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции, временным методическим рекомендациям "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-2019".

3. Первому заместителю Губернатора Иркутской области (А.В. Козлов) рекомендовать:

3.1. принять меры по обеспечению контроля за проведением вакцинации новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.

4. Министру здравоохранения Иркутской области (Я.П. Сандаков):

4.1. организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) отдельным категориям (группам) граждан подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

4.2. принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

4.3. принять дополнительные меры, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанным в пункте настоящего Постановления;

4.4. принять меры по формированию дополнительных прививочных выездных бригад на предприятия, в организации при обращении руководителей предприятий, организаций;

4.5. разработать план график проведения иммунизации и распределению предприятий и учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Постановления между медицинскими организациями в целях недопущения массового скопления населения при иммунизации;

4.6. представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области информацию:

4.6.1. еженедельно по пятницам до 16-00 ч., с 25.10.2021 г. - о ходе иммунизации профессиональных групп из пункта 1 настоящего Постановления;

5. Правительству Иркутской области рекомендовать:

5.1. оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с охватом категории (групп) граждан, подлежащих обязательной иммунизации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления не менее 80%.

6. Главам муниципальных образований Иркутской области рекомендовать:

6.1. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) категориям (группам) граждан, указанных в пункте 1 настоящего Постановления;

6.2. организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с охватом категории (групп) граждан, подлежащих обязательной иммунизации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

7. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовать:

7.1. организовать взаимодействие с медицинскими учреждениями по предоставлению списков работников из категории (групп) граждан, подлежащих обязательной иммунизации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

7.2. организовать проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с охватом категории (групп) граждан, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;

7.3. рассмотреть вопрос об открытии мобильных выездных пунктов иммунизации на предприятиях;

7.4. в срок до 25 ноября 2021 г. обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 25 декабря 2021 г. обеспечить проведение профилактических прививок вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;

7.5. оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) сотрудников;

7.6. усилить информационно - разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.

8. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (Поталицина Н.Е.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Иркутской области:

8.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) по эпидемическим показаниям.

9. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

10. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

М.В.Лужнов



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