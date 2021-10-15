Постановление главного государственного санитарного врача по Иркутской области от 15 октября № 69 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан в Иркутской области по эпидемическим показаниям"

Я, врио главного государственного санитарного врача по Иркутской области, Михаил Владимирович Лужнов, проанализировав эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости населения Иркутской области новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и эффективность проводимых профилактических и противоэпидемических мероприятий, отмечаю, что эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в области расценивается как неблагополучная.
В настоящее время на территории Иркутской области сохраняется высокий риск распространения COVID-19. С 38 календарной недели отмечается активизация эпидемического процесса, на 40 к.н. темп прироста заболеваемости более, чем в 6 раз превысил уровень предыдущей недели.
За период с 27.09.2021. по 03.10.2021 г. в Иркутской области зарегистрировано 2715 сл. COVID-19, показатель заболеваемости, в среднем за неделю, составил 16,3 на 100 т.н., что на 3,16% выше, чем на 39 к.н.
При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста. За 40 календарную неделю удельный вес, в структуре заболевших, 68,9% составили - лица в возрасте от 18 до 65 лет, 13,4% - дети до 18 лет, 17,7% - лица старше 65 лет.
В структуре заболевших по социальному статусу наиболее высокий удельный вес составляют работающие граждане (за 40 к.н. - 40,1%), среди которых, по результатам проводимых эпидемиологических расследований, чаще болеют лица профессиональных групп, имеющих на работе большое количество социальных контактов - работники сферы услуг, образовательных и медицинских организаций, банков, офисов, транспортной сферы, государственные, муниципальные служащие.
При этом, по данным министерства здравоохранения Иркутской области охват иммунизацией против COVID-19 профессиональных групп повышенного риска инфицирования остается низким. Законченный курс иммунизации против COVID-19 на 13.10.2021г. имеют только 19,5% государственных и муниципальных служащих, 29,4% работников сферы услуг, 41% -транспортных предприятий, 44% работников образовательных организаций. Необходимо учитывать, что, не имея специфической защиты от коронавирусной инфекции, в силу особенностей профессиональной деятельности, работники из групп профессионального риска, в случае заболевания, могут явиться источниками инфекции для потребителей их услуг.
В связи с продолжающейся угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) среди населения Иркутской области, в целях усиления мероприятий по предупреждению заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) населения Иркутской области и в соответствие с п.6 ч.1 ст.51 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения", ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", Постановление Правительства РФ от 15 июля 1999 г. № 825 (далее - Постановление Правительства № 825), "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок", Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" (зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2021 № 62500) постановляю:
1. Установить, что на территории Иркутской области профилактические прививки по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) проводятся гражданам, подлежащим вакцинации, в том числе обязательной, включая следующие категории:
1.1. работники медицинских, образовательных организаций, организаций социального обслуживания и многофункциональных центров;
1.2. государственные гражданские и муниципальные служащие;
1.3. обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования старше 18 лет;
1.4. работники организаций общественного питания;
1.5. работники торговли продовольственными и непродовольственными товарами;
1.6. работники организаций туристской индустрии;
1.7. работники предприятий промышленности и транспортных организаций;
1.8. работники организаций в сфере бытового обслуживания.
1.9. работники организаций по обслуживанию канализационных сооружений, оборудования и сетей;
1.10. лица в возрасте 60 лет и старше;
1.11. лица, проживающие в организациях социального обслуживания;
1.12. работники организаций транспорта и энергетики,
1.13. лица, работающие вахтовым методом;
1.14. волонтеры;
1.15. работники организаций сферы предоставления услуг.
2. Пункт 1 настоящего Постановления не распространяется на лиц, имеющих документально подтвержденные противопоказания к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) в соответствии с инструкцией по применению иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики новой коронавирусной инфекции, временным методическим рекомендациям "Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-2019".
3. Первому заместителю Губернатора Иркутской области (А.В. Козлов) рекомендовать:
3.1. принять меры по обеспечению контроля за проведением вакцинации новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащим обязательной вакцинации, указанным в п.1 настоящего Постановления.
4. Министру здравоохранения Иркутской области (Я.П. Сандаков):
4.1. организовать и провести иммунизацию против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) отдельным категориям (группам) граждан подлежащим обязательной вакцинации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;
4.2. принять дополнительные меры по подготовке медицинских работников по вопросам организации и проведения вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);
4.3. принять дополнительные меры, в том числе в средствах массовой информации, систематической пропаганды вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, указанным в пункте настоящего Постановления;
4.4. принять меры по формированию дополнительных прививочных выездных бригад на предприятия, в организации при обращении руководителей предприятий, организаций;
4.5. разработать план график проведения иммунизации и распределению предприятий и учреждений, указанных в пункте 1 настоящего Постановления между медицинскими организациями в целях недопущения массового скопления населения при иммунизации;
4.6. представить в Управление Роспотребнадзора по Иркутской области информацию:
4.6.1. еженедельно по пятницам до 16-00 ч., с 25.10.2021 г. - о ходе иммунизации профессиональных групп из пункта 1 настоящего Постановления;
5. Правительству Иркутской области рекомендовать:
5.1. оказывать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с охватом категории (групп) граждан, подлежащих обязательной иммунизации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления не менее 80%.
6. Главам муниципальных образований Иркутской области рекомендовать:
6.1. организовать работу со средствами массовой информации по пропаганде вакцинопрофилактики против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) категориям (группам) граждан, указанных в пункте 1 настоящего Постановления;
6.2. организовать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с охватом категории (групп) граждан, подлежащих обязательной иммунизации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;
7. Руководителям юридических лиц независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовать:
7.1. организовать взаимодействие с медицинскими учреждениями по предоставлению списков работников из категории (групп) граждан, подлежащих обязательной иммунизации, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;
7.2. организовать проведение иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) с охватом категории (групп) граждан, указанным в пункте 1 настоящего Постановления;
7.3. рассмотреть вопрос об открытии мобильных выездных пунктов иммунизации на предприятиях;
7.4. в срок до 25 ноября 2021 г. обеспечить проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 25 декабря 2021 г. обеспечить проведение профилактических прививок вторым компонентом вакцины против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 80% от общей численности работников, сотрудников;
7.5. оказать содействие медицинским организациям в проведении иммунизации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) сотрудников;
7.6. усилить информационно - разъяснительную работу среди работников, сотрудников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок.
8. Заместителю руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области (Поталицина Н.Е.), начальникам территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Иркутской области:
8.1. Обеспечить контроль за проведением иммунизации против новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019) по эпидемическим показаниям.
9. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.
10. Постановление вступает в силу с момента его опубликования на сайте Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
М.В.Лужнов
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