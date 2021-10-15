Распоряжение главы Республики Карелия от 14 октября 2021 года № 629-р

Внести в распоряжение Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; №9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; №11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 4 декабря 2020 года, № 1000202012040001; 7 декабря 2020 года, № 1000202012070006; 15 декабря 2020 года, № 1000202012150002, 1000202012150001; 16 декабря 2020 года, № 1000202012160002; 18 декабря 2020 года, № 1000202012180005, 1000202012180008; 28 декабря 2020 года, № 1000202012280009, 1000202012280002; 30 декабря 2020 года, № 1000202012300007; 31 декабря 2020 года, № 1000202012310003; И января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; И мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001) следующие изменения:

1) в подпункте 10 пункта 6:

после слов "оказание плановой медицинской помощи" дополнить словами "в условиях стационара";

слова "за 3 дня" заменить словами "за 5 дней";

2) в пункте 10:

в абзаце первом:

слова "с численностью 50 человек и более, на открытом воздухе с численностью 100 человек и более" заменить словами "с численностью до 50 человек, на открытом воздухе с численностью до 100 человек";

после слов "при предъявлении" дополнить словами "лицами старше 18 лет";

в абзаце девятом слова "и наличием у всех участников мероприятий справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, или документа, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции, в случае, установленном абзацем первым настоящего пункта" исключить;

абзац десятый признать утратившим силу;

3) пункт 11.211 изложить в следующей редакции:

"11.211. При проведении оздоровительной кампании на территории Республики Карелия в период осенних и зимних каникул разрешить:

выезд организованных групп детей в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории других субъектов Российской Федерации, с учетом эпидемиологической ситуации на территории принимающих субъектов Российской Федерации;

въезд организованных групп детей из других субъектов Российской Федерации в организации отдыха детей и их оздоровления, расположенные на территории Республики Карелия, при наличии у ребенка справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученной не ранее чем за 3 дня до заезда в организации отдыха детей и их оздоровления;

проведение лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, и детских специализированных (профильных) лагерей с учетом требований постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Решение о проведении оздоровительной кампании детей на территории муниципального района (городского округа) принимает оперативный штаб муниципального района (городского округа) по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).";

4) пункт 11.212 признать утратившим силу;

5) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 11.10 после слов "при предъявлении" дополнить словами "лицами старше 18 лет";

6) в пункте 11.24:

в абзаце третьем подпункта 1 после слов "при предъявлении" дополнить словами "лицами старше 18 лет";

в абзаце первом подпункта 2 после слов "являющимися музеями, обслуживание" дополнить словами "лиц старше 18 лет";

в абзаце втором подпункта 3 после слов "при условиях предъявления" дополнить словами "лицами старше 18 лет";

в абзаце первом подпункта 4 после слов "в части предоставления услуг при предъявлении" дополнить словами "лицами старше 18 лет";

в абзаце втором подпункта 5 после слов "осуществляться при условиях предъявления" дополнить словами "лицами старше 18 лет";

7) в подпункте 1 пункта 11.27:

абзац второй после слов "(не менее 1,5-2 метров)" дополнить словами ", не превышая 30 процентов наполняемости залов от максимально возможной";

в абзаце пятнадцатом после слов "осуществляется при предъявлении" дополнить словами "лицами старше 18 лет".

Исполняющий обязанности Главы Республики Карелия А.Е.Чепик







