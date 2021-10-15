КПРФ внесла в ГД законопроект о питании учеников средних классов

Депутаты от фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект о повышении качества питания школьников, обучающихся в средних классах.

Одобрить такую инициативу они предлагают с учетом особой значимости качественного питания для здоровья детей, их развития.

Согласно нынешним нормам, образовательные организации обязаны обеспечивать бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день учеников начальных классов. Авторы законопроекта предлагают распространить указанное положение на учеников средней школы.

Проект, согласно пояснительной записке, направлен на реализацию права обучающихся на получение пищевой продукции, обеспечивающей физиологические потребности детского организма в пищевых веществах.