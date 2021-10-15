"Москоу диджитал медиа" и акционерное общество "РС-Балт" признаны иноагентами

Минюст России дополнил список СМИ, выполняющих функции иностранного агента, двумя позииями.

В сообщении ведомства говорится, что "15 октября 2021 года во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены общество с ограниченной ответственностью "Москоу Диджитал Медиа" и акционерное общество "РС-Балт".

Напомним, накануне иноагентами была признана некоммерческая организация по защите прав человека "Якутия - наше мнение", созданная физлицом-иноагентом С.Ю.Петровым. А 8 октября, в реестр СМИ-иноагентов были включены девять журналистов и три СМИ.