Указ губернатора Новгородской области от 14 октября 2021 года № 516 "О внесении изменений в некоторые указы Губернатора Новгородской области"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить подпункт 19.8 в редакции:

"19.8. Обеспечить доведение до сведения населения постановления временно исполняющего обязанности Главного государственного санитарного врача по Новгородской области от 11 октября 2021 года № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".";

1.2. Дополнить пунктом 2524 следующего содержания:

"2524. Установить, что заселение граждан, достигших возраста 18 лет, в гостиницы и иные оказывающие аналогичные услуги средства размещения не допускается без предъявления ими:

QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины против COVID-19 или однокомпонентной вакцины против COVID-19, либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, либо документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до заселения;

паспорта гражданина Российской Федерации (для лиц, не имеющих гражданства Российской Федерации, - документа, удостоверяющего их личность).".

2. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 11.10.2021 № 507 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97":

2.1. Исключить пункт 1.7;

2.2. Исключить в пункте 2 слова ", за исключением пункта 1.7, который вступает в силу с 15.10.2021".

3. Указ вступает в силу с 15.10.2021.

4. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







