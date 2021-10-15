Появился трейлер российского сериала "Струны"

В Сети появился трейлер 12-серийного российского сериала о виолончелистах "Струны". Премьера на "КиноПоиск HD" запланирована на 28 октября.

Главный герой - талантливый виолончелист Константин Багрицкий (Артем Ткаченко - "Вампиры средней полосы") возвращается в Москву и берется за подготовку к престижному конкурсу четырех молодых музыкантов Академии им. Гнесиных.

Столкновение амбиций юных дарований начинается уже на этапе отбора и усугубляется, когда, судя по трейлеру, Константин начинает показывать расположение одной из студенток. Как зритель понимает из ролика, преподаватель страдает от заболевания мозга, и этим объясняется его эксцентричное и жесткое поведение со студентами.

Режиссеры - Александр Кессель ("Дневник доктора Зайцевой") и Иван Корвин.

В ролях: Алина Рачковская, Федор Левин, Олег Отс, Ева Инденбаум.