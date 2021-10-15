Полиция Британии задержала мужчину после нападения на депутата

Представители правоохранительных органов Великобритании задержали мужчину, который подозревается в совершении нападения с ножом на одного из депутатов. Об этом в пятницу сообщили в полиции графства Эссекс, где произошел инцидент.

"Мужчина был арестован после инцидента в Ли-он-Си", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полиции в Twitter.

Отмечается, что полицейские прекратили поисковую операцию.

Ранее стало известно, что неизвестный напал на депутата Дэвида Эймса. Он получил несколько ударов ножом.