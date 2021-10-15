Новости

Спорткластер для экстремалов открыли на юге столицы 07:05
Врачи сообщили о самочувствии госпитализированного Билла Клинтона 06:52
В Якутии обнаружили белого медвежонка-одиночку 06:19
Эксперт: Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники 06:07
Подростка из Читы задержали по подозрению в убийстве школьницы 05:42
В Мексике названы причины обрушения метромоста, унесшего жизни 26 человек 05:30
Замдиректора забайкальского нацпарка обвинили в присвоении имущества 05:12
На Чукотке возникли проблемы с доставкой продуктов 05:03
CNN: Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови 04:45
Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований "Спутника V" 04:17
На побережье Камчатки нашли новые неизвестные токсины 04:12
Президент ВБ назвал информативными переговоры с вице-премьером РФ 03:57
Байден утвердил повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов 03:25
Киноэкипажу на МКС рассказали о подготовке к приземлению на "Союзе МС-18" 02:55
Миллионер Дерст приговорен к пожизненному заключению за убийство в 2000 году 02:20
Virgin Galactic отложила запуск коммерческих полетов на конец 2022 года 01:55
Шеремет назвал безумием слова Авакова о возвращении Крыма 01:40
Минстрой подсчитал, сколько дворов нуждаются в благоустройстве 00:41
В Гвинее-Бисау предотвращен госпереворот 00:22
РКН соствил протокол на "Дождь" за отсутствие маркировки на материале 14.10.2021
Власти Германии признали непричастность РФ к росту цен на газ в Европе 14.10.2021
Росимущество и "Сириус" сформируют модель для решения земельных вопросов 14.10.2021
Ночью в столице усилится дождь 14.10.2021
Набиуллина рассказала, в чем хранит сбережения 14.10.2021
Москалькова: Права женщин подвергаются испытаниям, вызовам и угрозам 14.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
15.10.2021 07:05
Рубрика: Экономика

Спорткластер для экстремалов открыли на юге столицы

Текст: Ирина Огилько
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы. Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы.
Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы.

Новый спортивный кластер для занятий экстремальными видами спорта открыли на территории парка "Сосенки". О преобразованиях рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Москва станет первым крупным городом с электротранспортом

На территории более 6 га в парке "Сосенки" в районе Царицыно оборудовали памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Здесь представлены различные элементы для занятия на трюковых самокатах, скейтборде, а также для обучения новичков и развития мастерства более опытных спортсменов. Кроме этого, в парке сделали каток с искусственным льдом, который заработает с наступлением зимнего сезона, и оборудовали воркаут зону.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, пока подростки занимаются спортом, дети могут резвиться на площадках с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и небольшой тарзанкой. Для малышей здесь установили мини панда-парк.

Кроме этого и сам парк благоустроили. В нем обновили дорожно-тропиночную сеть, установили скамейки для отдыха и более 120 новых опор освещения. Привели в порядок площадку для выгула собак. Кстати, территорию дополнительно озеленили, высадив более 1,3 тысячи кустарников и почти 70 деревьев.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Гинцбург заявил о завершении пострегистрационных исследований "Спутника V"
Эксперт: Во время переписи населения могут активизироваться кибермошенники
CNN: Билл Клинтон госпитализирован с заражением крови
Шеремет назвал безумием слова Авакова о возвращении Крыма
Собянин объявил о запуске розыгрыша квартир среди прошедших вакцинацию
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
В ПФР рассказали, как получить страховую пенсию