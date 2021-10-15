Спорткластер для экстремалов открыли на юге столицы

Новый спортивный кластер для занятий экстремальными видами спорта открыли на территории парка "Сосенки". О преобразованиях рассказали в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

На территории более 6 га в парке "Сосенки" в районе Царицыно оборудовали памп-трек, скейт-парк и BMX-площадку. Здесь представлены различные элементы для занятия на трюковых самокатах, скейтборде, а также для обучения новичков и развития мастерства более опытных спортсменов. Кроме этого, в парке сделали каток с искусственным льдом, который заработает с наступлением зимнего сезона, и оборудовали воркаут зону.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе, пока подростки занимаются спортом, дети могут резвиться на площадках с качелями, горками, батутами, веревочным аттракционом и небольшой тарзанкой. Для малышей здесь установили мини панда-парк.

Кроме этого и сам парк благоустроили. В нем обновили дорожно-тропиночную сеть, установили скамейки для отдыха и более 120 новых опор освещения. Привели в порядок площадку для выгула собак. Кстати, территорию дополнительно озеленили, высадив более 1,3 тысячи кустарников и почти 70 деревьев.