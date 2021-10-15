В Дмитрове изъяли незаконные боеприпасы

В Дмитровском городском округе в микрорайоне Трудовая полицейские задержали ранее судимого 26-летнего местного жителя, у которого обнаружили 16 патронов.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что его подозревают в незаконном обороте боеприпасов.

Задержанный указал место в лесополосе, где находилось более 100 патронов. Экспертиза подтвердила, что изъятое является боеприпасами к нарезному огнестрельному оружию калибра 9 мм.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.